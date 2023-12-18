Систему профпригодности чиновников разработали в России

Методику РАНХиГС будут использовать при формировании федерального кадрового резерва, рассказали «Известиям» разработчики.

В России переходят на новую модель оценки профессиональной пригодности госслужащих и тех, кто только стремится занять государственную должность. Соответствующую методику создали эксперты РАНХиГС.

В числе обязательных умений госслужащих теперь будут способность к быстрой адаптации, а также выбор и фокусировка на наиболее эффективных для той или иной ситуации действиях. На разных уровнях госвласти будут требоваться специфические умения и навыки.

– Применять модель планируется при формировании федерального кадрового резерва, оценка кандидатов в который поручена РАНХиГС, – рассказал «Известиям» соавтор модели декан факультета оценки и развития управленческих кадров Высшей школы госуправления РАНХиГС Илья Шебураков.

По его словам, методика будет использоваться и при подготовке в «школе губернаторов» – это программа развития кадрового управленческого резерва при РАНХиГС, которая запущена в 2017 году. Сейчас ее выпускники и слушатели возглавляют 46 российских регионов.

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