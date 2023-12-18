Потепление идет в Иркутск

За неделю температура поднимется с -24° до -8°.

На 18 декабря в городе сохранятся низкие температуры: переменная облачность, небольшой снег, ветер северо-западный 7-12 м/с, температура -22,-24°. По прогнозу «Гисметео», тепло придет в Иркутск в воскресенье: утром потеплеет до -14°, днем столбик термометра вырастет до -8°. В областном центре пройдет снег, погода будет малооблачной и пасмурной.

Аномальные холода привели к резком росту энергопотребления в регионе. По информации генерального директора Иркутской электросетевой компании Дмитрия Конопелько, с 8 декабря, когда в регионе начались морозы, несколько раз обновлен рекорд энергопотребления – с 9,4 до 10,2 ГВт.

– Несмотря на это, нам удалось избежать длительных масштабных отключений. Ситуацию контролируем. Все отключения носят локальный характер. Никаких системных нарушений в работе энергосистемы Иркутской области нет. Энергосистема Иркутской области, несмотря на аномальные морозы, работает устойчиво, надёжно, – подчеркнул Дмитрий Конопелько.