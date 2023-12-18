Электроника вновь подорожает

С 2024 года в два раза увеличивается экосбор на технику, а также норматива переработки для этой продукции с 15 до 25%. Об этом пишут «Известия».

Производители бытовой техники и электроники уверены, что в следующем году их продукция подорожает на фоне новых экологических требований Минприроды. Ведомство предложило пересмотреть ставки экосбора и норматив по утилизации товаров, они начнут действовать в 2024 году. Речь идет о проекте постановления правительства.

«Известия» ознакомились с письмом ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники «РАТЭК» в адрес Минэкономразвития. Как сказано в обращении бизнеса, власти планируют повысить ставки экологического сбора в 2,2 раза – с действующих сейчас 26,5 тыс. рублей за 1 т до 59,4 тыс. рублей за 1 т. Более того, Минприроды намерено повысить норматив утилизации этой продукции с 15 до 25%. Такие шаги подхлестнут цены на продукцию, говорится в обращении бизнеса в Минэкономразвития.

«Ожидается рост цен прежде всего на крупную бытовую технику», – предполагают в РАТЭК. Организация приводит пример: доля экологического сбора в розничной цене наиболее популярной стиральной машины Candy Smart CS34 (ее стоимость – 17 тыс. рублей, а вес – 60,5 кг) на сегодняшний день составляет 1,4%, то есть почти 240 рублей. А в случае повышения ставки сбора и норматива утилизации этот показатель вырастет до 5,3%, то есть до чуть более 900.

Ранее стало известно, что только 9% россиян верят в честное снижение цен в черную пятницу. По мнению лишь 9% россиян, «черная пятница» – это скорее честное снижение цен. 76% респондентов считают ноябрьскую распродажу обманом. По сравнению с 2020 годом россиян, критикующих «черную пятницу», стало больше на четверть (три года назад таковых было 60%).

Мужчины чаще женщин называют большую распродажу в ноябре нечестной акцией: 81% против 69%. Респонденты старше 45 лет убеждены в этом чаще тех, кто моложе. Россияне с доходом от 80 тыс. руб. в месяц – чаще граждан с меньшей зарплатой. Как и в прошлом году, 71% не будет приобретать товары в «черную пятницу». Планирует покупки только каждый десятый.