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Производители чаев из Приангарья​ представят свою продукцию на выставке-форуме «Россия»

Ассоциация участников развития отрасли пищевых недревесных и лекарственных​ лесных ресурсов «Дикоросы» из Приангарья принимает участие в Международной выставке-форуме «Россия». Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

В рамках событийного мероприятия, посвященного сибирским напиткам, представители ​ Ассоциации «Дикоросов» проведут для гостей и участников выставки тематические лекции и викторину с розыгрышем подарков на чайную тематику.

– Иркутская область располагает уникальными ​ природно-климатическими условиями и значительными лесными массивами, обладающими существенными биологическими запасами для активного развития заготовок и переработки пищевых лесных ресурсов, – подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщил министр сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков, на территории региона насчитывается более 15 предприятий, выпускающих широкий ассортимент сибирских напитков и чаев. Это различные чаи из иван-чая с разнообразными добавками и без, пакетированные, сублимированные чаи с добавлением​ дикорастущих трав и ягод, в том числе лечебные сборы из лекарственных растений, напитки из лесных и садовых ягод.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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