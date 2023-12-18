Индекс свободных денег россиян в ноябре составил 81%

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, относительно предыдущего месяца он сократился на 4 п.п.

Доля свободных денег в среднестатистической семье в предпоследнем месяце года также немного уменьшилась по сравнению с октябрем до отметки в 27%. Снижение объема свободных средств за счет увеличения повседневных расходов в ноябре говорит о том, что предновогодняя закупка в этом году началась немного раньше обычного.

Соответственно, доля свободных денег в среднестатистическом российском домохозяйстве в ноябре составила 27%, что на 3,4% меньше, чем в октябре. В аналогичном периоде прошлого года доля свободных денег составляла 25%, что на 8% ниже нынешнего значения.

В текущем году повторился тренд года 2022-го, когда в ноябре ИСД и соответственно доля свободных денег в бюджетах российских семей оказалась ниже, чем в октябре. Аналогичная картина наблюдалась также в 2019 году, но не была зафиксирована в пандемийном 2021-м. Увеличение повседневных расходов в ноябре этого года относительно октября говорит не только о росте цен, но и о заранее начавшейся предпраздничной закупке.