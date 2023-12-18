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Рынок автомобилей с пробегом в ноябре упал ниже уровня марта 2023 года

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие», входит в группу ВТБ) проанализировали результаты продаж ноября 2023 года в сегменте автомобилей с пробегом. Падение количества сделок на вторичном рынке, начавшееся в сентябре, продолжалось всю осень. В ноябре для перерегистрации транспортных средств обратилось 550,7 тысячи автовладельцев. Это на 28,5 тысячи или на 5% меньше, чем в октябре или почти на 100 тысяч сделок меньше, по сравнению с рекордным августом. Причем в объемах продаж потеряли практически все бренды из первой двадцатки. Таким образом на нашем рынке продолжает отражаться резкое внеплановое повышение утилизационного сбора, падение курса рубля и продолжающийся рост цен во всех сегментах авторитейла. Однако общий итог за 11 месяцев еще вполне обнадеживающий – 6,14 миллиона автомобилей (+24% к январю-ноябрю 2022 года).

Весной 2023 года объем рынка автомобилей с пробегом впервые за последние несколько лет превысил 570 тысяч сделок. И почти все последующие месяцы вплоть до сентября можно было наблюдать его активный рост. Он был обусловлен не только отложенным спросом, но и относительно низкой стоимостью заемных денег, что упрощало многим покупку машины. Кроме того, довольно высокого (более 50 тысяч а/м в июле 2023 года) уровня достиг и импорт автомобилей с пробегом в Россию. Осенью, после изменения налоговой политики государства в вопросах утилизационного сбора, ежемесячный объем импорта подержанных иномарок упал в среднем до 20 тысяч «штук». А новая высокая ставка рефинансирования ЦБ сделала гораздо более дорогими любые кредиты. На созданные условия рынок отреагировал естественным сжатием. Причем вот уже три месяца этот процесс продолжается почти по всем ведущим маркам и во всех сегментах.

Отечественная Lada, продажи которой на пике в августе составляли 146 тысяч штук, в ноябре получила 140,4 тысячи перерегистраций. Относительно октября падение, впрочем, оказалось чуть меньше – почти три тысячи машин или 2%. За счет широкой популярности в регионах в наибольших объемах в стране в целом продолжали продаваться модели, которые уже сняты с производства: «классика» 2107 (12 853 «штуки», -2%), Samara 2114 (11 786 а/м, -3%) и Granta (11 819 а/м, -1%).

Объемы продаж «японцев» и «корейцев» также снижались. Но, как и раньше, их популярность все еще гораздо выше любых иномарок из других стран. Так, Toyota нашла в ноябре 54,4 тысячи покупателей (-9% к октябрю 2023 года), а по Kia состоялось 31,6 тысячи сделок (-3%). В то же время Nissan (25,6 тысячи а/м, -9%), долгое время остававшийся на четвертом месте в рейтинге, потерял сразу две позиции. Поднялись в рейтинге бренды Hyundai (26,6 тысячи, -4%) и Volkswagen (25,8 тысячи, +1%). Renault, Chevrolet, Ford и Honda все еще относятся к тем маркам, которые продолжают продаваться у нас по 15-18 тысяч машин ежемесячно.

Во второй десятке рейтинга изменения в ноябре также незначительны. У BMW, Mercedes-Benz и Mitsubishi в ноябре появилось по 13-14 тысяч новых покупателей, у Skoda, Mazda, Opel и Daewoo - по 10-12 тысяч. И наконец, менее 10 тысяч сделок состоялось с машинами марок Audi, Lexus и SеAZ. Тем же, кто уже начал строить бизнес еще и на подержанных «китайцах», стоит обратить внимание прежде всего на марки Chery и Geely: в общем зачете они уже входят в топ-30. Интересны такие машины прежде всего тем, что при их продаже через официальные салоны можно рассчитывать на выгодную цену выкупа благодаря увеличенным поддержкам по trade-in для автомобилей из Поднебесной.

В то же время в пику рынку новых машин, на котором последние несколько лет превалируют кроссоверы, во вторичном сегменте массовость продаж продолжали обеспечивать более доступные седаны и хэтчбеки. Так, в топ-30 наиболее востребованных моделей в ноябре было всего три вседорожника: два автомобиля Lada Niva (ежемесячно версии Legend и Travel продаются в среднем по 7-9 тысяч «штук»), а также Toyota RAV-4 (4 тысячи сделок в ноябре). В свою очередь топ-10 рынка иностранных седанов остается неизменным практически весь текущий год. Тройку моделей-лидеров составляют Kia Rio, Ford Focus и Hyundai Solaris. Более скромное количество сделок у Toyota (Corolla и Camry), Volkswagen (Passat и Polo), а также Renault Logan, Mitsubishi Lancer и Daewoo Nexia.

В целом по рынку весь текущий год первая двадцатка популярных марок остается неизменной по составу. Не стал исключением и ноябрь. Ближайший к «верхушке» китайский бренд – это Chery. Он лишь на 27-м месте в общем рейтинге и в ноябре (3 912 машин), и за 11 месяцев 2023 года (38634). Невелика и относительно стабильна пока и общая доля «китайцев» на рынке с пробегом - всего 2,48% по итогам последнего месяца осени. За российскими и японскими марками по-прежнему сохраняется больше половины рынка – 29% и 25% соответственно. Далее следуют немецкие, корейские и американские марки (14%, 13% и 7% соответственно). 

Итоги 11 месяцев 2023 года отличаются лишь тем, что накопительным итогом лидируют японские бренды, которые занимают долю в 27% по итогам января-ноября 2023 года. На втором месте по популярности за незавершённый год  -  отечественные бренды (26%),  замыкают рейтинг «немцы» (14%).

«В целом объем вторичного рынка в ноябре составил 550,7 тысячи перерегистраций. Это на 28,5 тысячи или на 5% меньше сделок, чем в октябре 2023 г. По сути, рынок вернулся к низким уровням начала весны текущего года. Однако общий итог за 11 месяцев еще вполне обнадеживающий – 6,14 миллиона автомобилей (+24% к январю-ноябрю 2022 года). Причем в декабре уже появились предпосылки для возвращения к росту. Перед сменой календаря и закрытием планов по году продавцы традиционно оказываются наиболее сговорчивы. Если не произойдет каких-либо новых потрясений в финансовой ситуации в России, то общий объем вторичного рынка за год превысит 6,7 миллиона перерегистраций. При этом, как мы и прогнозировали ранее, в среднем на каждые шесть сделок с автомобилями с пробегом в 2023 году придется одна сделка по новой машине», – Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто».

Топ-20 популярных марок среди а/м с пробегом по итогам продаж ноября 2023 года

Марка

Ноябрь 23

Октябрь 23

Январь-ноябрь 23

Ноябрь 23 /

октябрь 23

1

LADA

140439

143293

1435392

-2,0%

2

Toyota

54418

60055

664854

-9,4%

3

Kia

31600

32625

359320

-3,1%

4

Hyundai

26647

27755

306969

-4,0%

5

Volkswagen

25800

25425

271622

1,5%

6

Nissan

25636

28046

307349

-8,6%

7

Renault

18752

19352

208880

-3,1%

8

Chevrolet

18705

19784

202949

-5,5%

9

Ford

17617

18723

202148

-5,9%

10

Honda

15331

16767

193584

-8,6%

11

BMW

14787

15739

180457

-6,0%

12

Mitsubishi

13751

14436

155156

-4,7%

13

Mercedes-Benz

13464

14341

159094

-6,1%

14

Škoda

12615

13345

142664

-5,5%

15

Mazda

11454

12606

134595

-9,1%

16

Opel

10975

11800

122907

-7,0%

17

Daewoo

10754

11239

112712

-4,3%

18

Audi

9056

9729

108113

-6,9%

19

Lexus

5159

5542

63479

-6,9%

20

SeAZ

4864

5062

46858

-3,9%

Топ-10 популярных иностранных седанов с пробегом по итогам продаж ноября 2023 года

 

Марка и модель

Ноябрь 23

Октябрь 23

Январь-ноябрь 23

Ноябрь 23 / октябрь 23

1

Kia Rio

12335

11597

125939

6,4%

2

Hyundai Solaris

11052

10986

123170

0,6%

3

Ford Focus

10748

11388

122930

-5,6%

4

VW Polo

10300

8995

93956

14,5%

5

Toyota Corolla

9123

10035

106707

-9,1%

6

Toyota Camry

7904

8089

94929

-2,3%

7

Renault Logan

7466

7332

77917

1,8%

8

VW Passat

4668

4694

50105

-0,6%

9

Mitsubishi Lancer

4379

4611

48201

-5,0%

10

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3984

4268

42699

-6,7%

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник данных: агентство «Автомаркетолог», перерегистрации автомобилей


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