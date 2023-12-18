ИНК набирает корпоративную группу студентов в Тюменском индустриальном университете

Иркутская нефтяная компания (ИНК) открыла набор студентов профильных специальностей в корпоративную группу Иркутского завода полимеров в Тюменском индустриальном университете (ТИУ) и многопрофильном колледже ТИУ.

В корпоративных группах студенты смогут освоить дополнительную специальность и пройти оплачиваемую производственную практику на Иркутском заводе полимеров в Усть-Куте. На протяжении учебы молодые люди будут получать стипендию от ИНК, а при успешном завершении образовательной программы и вуза будут трудоустроены на предприятие со статусом «молодой специалист».

Набор в корпоративные группы ведется на конкурсной основе. Желающим поступить предложат пройти тестирование и собеседование с представителями ИНК.

– Тюменский индустриальный университет активно сотрудничает с ИНК, уделяя основное внимание карьерному росту студентов. После проведения ряда карьерных мероприятий, студенты проявили оживленный интерес к инновационным технологиям, используемым компанией. В рамках нашего стратегического партнерства мы запустили программу по корпоративной подготовке для нужд компании и активно поддерживаем практическое обучение на производстве, формируя базу для успешного взаимодействия, – отметил начальник Центра карьеры ТИУ Давиди Джинджолава.

Корпоративные группы ИНК действуют в учебных заведениях с 2021 года. За это время возможностями программы воспользовались более 100 человек. Сейчас корпоративные группы открыты в Иркутском национальном исследовательском техническом университете, Саратовском государственном университете им. Чернышевского, Усть-Кутском промышленном техникуме, Иркутском колледже автомобильного транспорта.

– В корпоративных группах формируется пул подготовленных мотивированных специалистов, знакомых с производственными процессами, с культурой и ценностями ИНК, коллективом. Для студентов это отличная возможность получить теоретические знания, востребованные у крупного работодателя, а также практические навыки, которые сразу же повышают ценность специалиста и дают возможности для быстрого старта, – рассказала начальник управления кадровым потенциалом ИНК Виктория Илюхина.

Студентам также адресована программа «Вуз-завод», которая подразумевает получение практических знаний на промышленных объектах одновременно с учебой, оплачиваемая производственная практика и стажировки в офисе. Для школьников действуют профильные ИНК-Классы в Усть-Куте и образовательный проект «Академия ИНК». Молодые специалисты пользуются поддержкой наставников и специальными программами адаптации на рабочем месте.