Правительство установило лимит в 100 тыс. руб. на перевод денег без открытия счета

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Росфинмониторинга об ограничении максимального разового размера денежных переводов без открытия банковского счета. Лимит будет установлен в размере 100 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте. Росфинмониторинг подтвердил РБК факт одобрения документа.

Инициатива распространяется на людей, которые прошли упрощенную идентификацию личности. Центробанк, Минфин, Минцифры, Роскомнадзор и МВД согласовали законопроект. Минфин считает, что решение будет способствовать снижению оттока капитала из страны.

Если физическому лицу нужно разово перевести большую сумму, чем 100 тыс. руб., то потребуется прохождение полной идентификации, сообщил представитель Росфинмониторинга РБК. В этом случае электронное средство платежа станет персонифицированным, лимит повысится до 600 тыс. руб.

Росфинмониторинг изначально в 2022 году предлагал ввести ограничение в размере 60 тыс. руб.

Леонид Уварчев