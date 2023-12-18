800 тонн снега вывезли с улиц Иркутска за сутки

В выходные дни во всех районах города продолжают уборку дорог, тротуаров, пешеходных переходов, заездных и парковочных карманов. Об этом рассказали в мэрии.

− Ночью снегоуборочные комплексы задействовали на улицах Маяковского, 2-я Железнодорожная, Карла Маркса, Байкальская, 3-го Июля, Нижняя Набережная, Декабрьских Событий, Каландаришвили, Желябова, Поленова, Богдана Хмельницкого, Канадзавы, Сурикова, Марата, Лызина, на бульваре Гагарина, Байкальском кольце, Кайском спуске. Также очищали дорожные лотки, обочины. За сутки вывезено 800 тонн, − рассказал директор МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Вручную убирают наледь на тротуарах и остановках общественного транспорта. С утра такие работы выполняли на Чайковского, Аносова, Новаторов, Лермонтова, Авиастроителей, Сибирских Партизан, Трактовой, Чехова, Дзержинского, Сухэ-Батора, Марата, в микрорайоне Юбилейный. Тракторные щетки использовали на Трилиссера, Карла Маркса и 30-й Иркутской Дивизии.

Также продолжают противогололедную обработку дорог. В сильные морозы в Иркутске применяют отсев. При необходимости выполняют посыпку скользких участков на тротуарах.