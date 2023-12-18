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Новый контракт на ремонт путепровода на станции Батарейной заключат в ближайшие дни

Работы выполнит муниципальное предприятие «Служба эксплуатации мостов». Сейчас его специалисты проходят необходимую подготовку. Об этом сообщили в мэрии.

Текущую ситуацию обсудили на совещании под руководством вице-мэра Иркутска Андрея Южакова. Участие в нем приняли руководители профильных комитетов администрации города и подведомственных организаций. Как доложили сотрудники комитета по управлению Ленинским округом, на постоянной основе ведется мониторинг уборки на территории района. Дорожные службы поддерживают нормативное состояние проезжей части и тротуаров.

Напомним, договор с прежним подрядчиком был расторгнут. Планируется, что весной 2024 года МУП «СЭМ» начнет демонтаж балок. Весь предстоящий строительный сезон будут сносить старые опоры путепровода и возводить новые.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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