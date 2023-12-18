153 однокомнатные квартиры продается в Пресненском районе Москвы

Компания Skolkovo Realty, ведущий эксперт в сфере премиальной недвижимости Москвы, проанализировала предложение однокомнатных квартир в Пресненском районе ЦАО столицы.

Сегодня в Пресненском районе представлено 153 однокомнатные квартиры на вторичном рынке. Из этого числа, 15 квартир имеют ценник выше 50 млн рублей, а одна уникальная квартира оценивается более чем в 100 млн рублей, что свидетельствует о высоком статусе и эксклюзивности предложений в данном районе.

Среди доступных объектов на рынке 11 квартир требуют ремонтных работ, предоставляя потенциальным покупателям возможность адаптировать пространство под свои предпочтения. В то же время наличие 23 квартир с дорогим дизайнерским ремонтом говорит о разнообразии выбора и готовности квартир к комфортному проживанию сразу после покупки.

Ценовой диапазон однокомнатных квартир в Пресненском районе варьируется от 11,7 млн до 195 млн рублей. Минимальная стоимость квадратного метра составляет 320,5 тыс. рублей, в то время как максимальная цена за 1 кв. м. достигает 1,48 млн рублей.

Самая просторная однокомнатная квартира района, площадью 144 кв. м, выставлена на продажу за 195 млн рублей, что делает стоимость одного квадратного метра равной 1,35 млн рублей.

Отдельно стоит отметить, что в ноябре 2023 года только одна однокомнатная квартира с потолками высотой 4 метра представлена на рынке, в то время как в 29 квартирах потолки превышают 3 метра.