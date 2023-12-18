Что россияне знают о пенсии, и кто должен на нее копить?

Большинство россиян задумываются о том, на какую пенсию они могут рассчитывать после завершения карьеры, показал опрос Работы.ру и СберНПФ. 40% респондентов считают, что ответственность за сбережения на пенсию лежит на самом человеке, работодателе и государстве. Однако лишь каждый шестой знает, какая пенсионная система действует в России.

Треть (33%) опрошенных россиян уже понимают, на какой доход смогут рассчитывать при выходе на пенсию. Еще 35% думали о пенсии, но пока не делали точных расчетов. Пока не задумывались о размере пенсии 28% россиян. Ещё 4% опрошенных самостоятельно формируют пенсию как самозанятые.

40% россиян уверены, что государство, работодатель и сам человек должны совместными усилиями формировать сбережения на достойную пенсию, а 27% возложили эту ответственность на государство и работодателей. Еще 20% опрошенных считают, что пенсию должно обеспечить государство, 12% полагаются только на собственный капитал. Только 1% респондентов рассчитывают на пенсию от работодателя.

«Половина россиян в ходе опроса затруднились ответить, какая пенсионная система действует в России. 35% назвали ее смешанной, хотя такой она была до 2014 года. И лишь 15% уверенно заявили, что пенсии сейчас формируются и выплачиваются по принципу солидарности поколений — как в любой распределительной системе. Такие результаты показывают, что необходима активная и последовательная работа по повышению финансовой грамотности в пенсионной теме. Многие люди уже сейчас из-за недостатка знаний пропускают положенные им льготы и не используют возможности действующей пенсионной системы. В 2024 году заработает новый финансовый инструмент — программа долгосрочных сбережений. Этот комплексный продукт включает софинансирование от государства, а также частично затрагивает пенсионную систему. Важно активизировать просветительскую работу, чтобы люди смогли во всем разобраться и не упускали выгоду. Мы уже запустили специальную страницу на своем сайте, которая поможет всем желающим узнать больше про новую программу», — Алла Пальшина, исполнительный директор СберНПФ.

Исследование проводилось в декабре 2023 года. В опросе приняли участие 3,6 тыс. экономически активных россиян из всех регионов РФ.