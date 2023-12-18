Инвестиционные квартиры вышли на рынок аренды

Такие объекты пользовались спросом в 2020-2021 годах. Об этом пишет Циан.Аналитика.

Постепенно лоты стали выходить на смежные рынки. И если на «вторичке» квартира могла появиться практически сразу после покупки, то до появления ее на рынке аренды должно было пройти определенное время – как минимум, до момента полноценного заселения ЖК.

«Уже в конце 2021 г. на рынке аренды городов-миллионников стала увеличиваться доля объявлений в домах, построенных за последние 3 года: если в 2018-2020 гг. таких лотов было ~4% в среднем по анализируемым локациям, то в 2021 г. – 6%. В 2022 и 2023 гг. рост доли таких объявлений продолжился – сейчас «инвестиционные» квартиры составляют 11% всего предложения на рынке аренды миллионников. Самые высокие показатели в Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске и Ростове-на-Дону», – говорится в сообщении сервиса.

Ранее генеральный директор СЗ «Грандстрой» Екатерина Прядко на круглом столе «Есть ли дисбалансы на рынке недвижимости?» портала SIA.RU и Газеты Дело рассказала о том, что в Москве 78% покупателей недвижимости – это жители российских регионов. И, как правило, они приобретают однокомнатные квартиры не для проживания, а для будущей перепродажи – то есть с инвестиционными целями. То же происходит в Питере. Сейчас инвестпривлекательность такой недвижимости падает, поэтому и наблюдается затоваривание.

В Иркутске же бурные всплески строительства жилья, которые могли привести к подобному результату, на протяжении достаточно длительного времени сдерживал ряд стоп-факторов: сначала – экологическая экспертиза, потом – приаэродромная территория, геополитическая ситуация. Кроме этого, отметила Екатерина, многие застройщики уже переросли фазу, когда строили только квадратные метры.