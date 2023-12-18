Выдача автокредитов сокращается четвертый месяц подряд

В ноябре 2023 года было выдано 73,6 тыс. автокредитов.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в ноябре 2023 года составило 73,6 тыс. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 8,4% (в октябре 2023 года – 80,3 тыс. ед.). Таким образом, число выданных автокредитов сокращается четвертый месяц подряд.

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в ноябре 2023 года, напротив, существенно выросло – на 37,8% (в ноябре 2022 года – 53,4 тыс. ед.). Во многом такой рост объясняется радикальным падением выдачи автокредитов в прошлом году.

Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в ноябре 2023 года выдано в:

Москве (4,60 тыс. ед.),

Московской обл. (3,93 тыс. ед.),

Республике Татарстан (3,59 тыс. ед.),

Санкт-Петербурге (3,23 тыс. ед.),

Краснодарском крае (3,22 тыс. ед.).

По сравнению с предыдущим месяцем выдача автокредитов в регионах РФ в ноябре 2023 года больше всего сократилась в:

Санкт-Петербурге (-21,4%),

Иркутской обл. (-17,1%),

Ленинградской обл. (-16,6%),

Московской обл. (-14,5%),

Пермском крае (-14,4%).

В свою очередь, единственными регионами из топ-30, в которых, напротив, был продемонстрирован рост выдачи автокредитов в ноябре, оказались Ростовская (+8,1%) и Самарская (+4,8%) области. В Москве число выданных автокредитов в ноябре сократилось на 12,2%.

«Сокращение выдачи автокредитов в последние месяцы, вероятнее всего, свидетельствует о некотором насыщении спроса, не реализованного в полной мере в 2022 году, и, соответственно, об определенной стабилизации на рынке автокредитования, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Также не стоит сбрасывать со счетов и рост ставок по автокредитам в последние месяцы. В свою очередь серьезные темпы роста количества выданных автокредитов в текущем году по сравнению с 2022 годом объясняются эффектом низкой базы из-за падения выдачи в прошлом году. Кроме того, в 2023 году рост выдачи связан с возобновлением госпрограмм льготного автокредитования, а также с увеличением продаж новых автомобилей. Вместе с тем, автокредиты по-прежнему предоставляются, прежде всего, тем заемщикам, чей Персональный кредитный рейтинг (ПКР) находится на приемлемом уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 из 999 возможных баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) – 731 балл».