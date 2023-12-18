Магазин ZENDEN открылся в ТРЦ FORUM в Улан-Удэ

Площадь магазина составит более 400 кв. метров.

Департамент управления недвижимостью Nikoliers сообщает об открытии первого в Республике Бурятия магазина бренда ZENDEN в ТРЦ FORUM в Улан-Удэ. Ожидается, что магазин станет якорным оператором сегмента «обувь», усилив тем самым товарное предложение для посетителей объекта.

Федеральная сеть обувных магазинов ZENDEN входит в российский диверсифицированный многопрофильный холдинг ZENDEN Group. Под управлением компании находится розничная сеть, современные торговые центры, обувные производства, зарубежные представительства и ряд социальных проектов. На протяжении 20 лет компания ZENDEN остается динамично развивающимся бизнесом, расширяя географию присутствия. На сегодняшний день ZENDEN — это более 250 магазинов по всей России.

«Открытие крупного обувного бренда в ТРЦ FORUM – важное для проекта и ожидаемое для жителей Улан-Удэ событие, ведь в городе представлены всего несколько федеральных обувных операторов, а выход на рынок Бурятии нового бренда позволит предоставить жителям Улан-Удэ более качественный и разнообразный ассортимент, – отметила Анна Никандрова, партнер Nikoliers. – Мы очень рады, что, несмотря на все сложности, нам удается сохранять статус главного по fashion объекта в Республике за счет обеспечения привлекательного для аудитории пула арендаторов».

Торгово-развлекательный центр FORUM (GBA 46 800 кв. м, GLA – 25 000 кв. м.) - расположен в самом центре Улан-Удэ. Якорные арендаторы: 5-ти зальный кинотеатр КиноForum, продуктовый гипермаркет «Николаевский», игровой центр Skandy Park, Terranova, New Yorker, Zarina, befree, Gloria Jeans, kari, OSTIN, KüchenLand Home, «Детский мир», «Лэтуаль», «Читай Город», «М-Видео», ресторан «Песто Тесто». Открытие первой очереди ТРЦ FORUM состоялось 26 августа 2017 г, второй – 15 апреля 2021 г. В 2022 году ТРЦ FORUM стал обладателем очередного «золотого кирпича» как победитель в номинации «Реконцепция» на CRE Federal Awards. Компания Nikoliers осуществляет комплексное управление и эксклюзивный брокеридж объекта c 2016 года.