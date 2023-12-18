Почти половина россиян поддерживают включение уроков финграмотности в школьную программу

Каждый третий подросток не умеет откладывать деньги, каждый четвертый - регулярно совершает импульсивные покупки, а каждый пятый – забывает или теряет деньги. Навыки грамотного обращения со сбережениями — насущная необходимость для большинства детей: свыше половины опрошенных родителей оценили уровень финансовой грамотности своих детей на 3 балла и ниже, а 48% опрошенных выступают за введение уроков финансовой грамотности в школах. Таковы результаты опроса, проведенного по всей стране управляющей компанией ПСБ и исследовательским центром «Позиция» в ноябре среди 1,2 тыс. родителей, воспитывающих детей от 6 до 18 лет.

Родители, которые дают детям карманные деньги, рассказали, какие финансовые привычки подрастающего поколения вызывают у них наибольшее беспокойство. Треть респондентов (31%) обеспокоены неумением ребенка откладывать деньги, четверть (26%) — тем, что ребенок систематически совершает спонтанные покупки, а каждый пятый (22%) — что ребенок не понимает цену денег. Почти столько же (21%) сетуют, что дети легкомысленно относятся к деньгам и постоянно теряют.

Респондентам также предлагалось оценить уровень финансовой грамотности своих детей. Почти половина (46%) оценили их знания о деньгах и о том, как ими распоряжаться, на тройку, а каждый седьмой (13%) — на двойку. Треть (32%) считают своего ребенка «хорошистом» в этих вопросах и лишь 8% — «отличником».

Треть россиян считают главной инвестицией в жизни образование ребенка. 48% опрошенных выступают за введение уроков финансовой грамотности в школах.

«Дети часто берут пример с родителей, поэтому, чтобы привить ребенку полезные финансовые привычки, родителям следует проанализировать свое отношение к деньгам: ведете ли вы учет семейных доходов и расходов, ставите ли долгосрочные финансовые цели, формируете ли накопления, совершаете ли спонтанные покупки, в том числе в присутствии ребенка. Также полезно обсуждать с детьми планирование расходов семейного бюджета, — комментирует генеральный директор УК ПСБ Владимир Сердюков. — Например, наш предыдущий опрос показал, что дети россиян, занимающихся инвестициями, также, наблюдая за родителями, формируют представление о фондовом рынке и его возможностях. Развивать у детей базовые навыки обращения с деньгами стоит с раннего возраста. Дети быстро учатся, а полезные финансовые привычки, заложенные в детстве, позитивно скажутся на уровне благосостояния и качестве жизни в будущем».