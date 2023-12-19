62% компаний планируют рост численности в 2024 году

Служба исследований hh.ru провела опрос среди российских работодателей, в том числе из Иркутской области, и выяснила, что произошло с численностью персонала в компаниях и с затратами на его поиск в 2023 году, и каковы прогнозы на 2024 год.

Затраты на персонал: итоги 2023 и прогнозы на 2024 год

По итогам 2023 года почти половина опрошенных работодателей (48%) сообщили, что численность персонала в их компаниях выросла, 25% сказали о том, что она осталась без изменений, 23% – что сократилась.

Чаще всего о росте говорили компании из сфер «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (63%) и «Тяжелая промышленность» (61%). О сокращении численности заявляли чаще компании из направления «Добыча и переработка ископаемых» (32%).

При этом 72% компаний-работодателей, принявших участие в опросе, сообщили, что ожидают повышения затрат на персонал в 2024 году. Такая позиция особенно характерна для гостиничного и ресторанного бизнеса (94%), работодателей из ретейла (86%), машиностроения (76%) и FMCG (73%).

Еще 16% компаний намерены сохранить затраты на персонал в рамках 2023 года, а 2% планируют их сократить. Оставшиеся 9% затруднились ответить.

Любопытно, что в разрезе должностей, наибольшую готовность к росту затрат на поиск персонала проявляют собственники компаний (82%), и эти показатели даже выше, чем среди руководителей по подбору персонала (77%) и HR-менеджеров (64%).

Численность компаний: итоги 2023 года и прогнозы на 2024 год

На вопрос, происходило ли в вашей компании сокращение численности людей в 2023 году, 83% работодателей ответили отрицательно, 15% подтвердили, что были выборочные сокращения (сократили менее 10% персонала), а 3% ответили, что сокращения были более масштабными (20% команды и более). Среди компаний, где были сокращения, чаще встречались представители финансовой и ИТ-сферы (32% и 31% – соответственно).

Показательно, что компании с численностью менее 100 человек оказались наиболее уязвимыми, и каждая четвертая из них (25%) была вынуждена расстаться с частью сотрудников в текущем году.

Что касается планов по численности на 2024 год, то основная часть опрошенных компаний (62%) ожидают увеличения своих команд, особенно оптимистичны представители малого (63% из них прогнозируют рост числа людей в команде) и среднего бизнеса (64%).

В части отраслей самый позитивные прогнозы роста численности персонала демонстрируют компании из сферы машиностроения: 84% из них говорят об увеличении штата сотрудников. Также планируют нанимать новый персонал компании из ИТ (69%), строительства (66%), финансов (64%) и услуг для бизнеса и населения (59%).

Важно, что большинство респондентов (64%) абсолютно согласны с утверждением, что дефицит кадров останется фундаментальной проблемой рынка труда в 2024 году.