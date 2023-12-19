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Рубль дешевеет на фоне сезонного фактора

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Рубль умеренно сдает позиции на фоне сезонного фактора и торгуется на уровне  90,8 руб. за доллар. Однако возросшие риски блокировки операций с иностранной валютой заставляют ее покупателей проявлять осторожность.

– Давление на рубль продолжает оказывать сезонный фактор. В конце года увеличиваются бюджетные траты, а также потребительская активность. Это повышает спрос на иностранную валюту, – отмечают эксперты БКС Мир инвестиций.

Они добавляют, что поддержку рублю оказывает большой относительный объем обязательной к возврату и продаже экспортной выручки, введенный осенью президентским указом. Кроме того, повысились риски санкционных ограничений на операции с инвалютой. В результате многие выбирают альтернативные способы защиты долгосрочных сбережений от возможного обесценивания рубля, в том числе акции российских компаний.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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