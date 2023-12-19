ПСБ и Фонд «Защитники Отечества» выдали ветеранам СВО первые совместные платежные карты

ПСБ и Фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» выдали ветеранам вооруженных сил - участникам СВО первые 32 совместные платежные карты. В торжественной церемонии приняли участие старший вице-президент - директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова, председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.

Банковская карта «Защитники Отечества» обеспечивает доступ к широкому спектру банковских услуг и различных опций - операции с наличными без комиссии в любых банкоматах, моментальная оплата услуг ЖКХ, мобильных операторов и других провайдеров в мобильном банке, безопасные и быстрые платежи и переводы без комиссий, в том числе по номеру телефона через систему быстрых платежей, начисление пенсий и социальных пособий для участников и ветеранов СВО.

Бонусная программа ПСБ позволяет получить дополнительный доход до 4% на остаток по карте или кешбэк до 4% от суммы покупок. Клиенты могут менять настройки программы лояльности под свои потребности и выбирать наиболее интересные партнерские предложения и акции. По карте можно получить дополнительный кешбэк до 25% от партнеров банка – ведущих федеральных брендов продуктового ритейла, магазинов одежды и обуви, медицинских клиник, сервисов для путешествий и бронирования, перевозчиков и др.

Всего партнерами программ лояльности выступают более десяти организаций, и их число будет кратно расти.

«Поддержка участников, ветеранов СВО и их семей – это приоритетная задача для всего российского общества, для каждого из нас. Ветераны получают все необходимое - социальные гарантии, адресную помощь, всестороннюю профессиональную медицинскую и психологическую поддержку. ПСБ совместно с Фондом стремится сделать больше для финансового благополучия наших бойцов. Одной из важных мер такой финансовой поддержки стала карта «Защитники Отечества», которая является удобным платежным инструментом с множеством привилегий от банка и партнерских программ», - сказала Вера Подгузова.

«Мы помогаем собрать комплекты документов, которые Фонд в еженедельном режиме передает в Минобороны. Готовые удостоверения Министерство в рамках соглашения передает в Фонд «Защитники Отечества» для вручения их в региональных филиалах. Чтобы дополнительно поддержать ветеранов СВО и родственников погибших, мы вместе с Промсвязьбанком в рамках соглашения о сотрудничестве разработали карту лояльности. Уверена, что вы высоко оцените преимущества этой карты и будете ей пользоваться на постоянной основе», — прокомментировала Анна Цивилева.