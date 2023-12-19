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Психологическая помощь стала востребованной частью соцпакетов

Эмоциональное здоровье вышло в абсолютные лидеры (68%) по важности наличия в соцпакете работодателя. О ее отсутствии заявили 72% опрошенных. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные HeadHunter.

Чем моложе сотрудники, тем выше важность эмоционального здоровья: в возрастных группах 18-24 и 25-34 его отметили 77% и 72% опрошенных соответственно.

«Очевидно, что события текущего года и информационный фон оказывают негативное воздействие именно на молодых сотрудников», – считают аналитики. При достижении возраста сотрудника от 55 лет показатель важности эмоционального здоровья опустился до 52%, уступив лидерство физическому здоровью (57%) и комфортной рабочей среде (53%).

Помимо возрастных критериев большую роль играет профессия.

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Подавляющее большинство (доля выбора выше 70%) опрошенных представителей сферы искусства, массмедиа, науки и образования, маркетологов, госслужащих, HR-менеджеров, юристов, медиков, занятых в туризме и HoReCa поставили для себя фактор эмоционального здоровья на первое место по важности в соцпакете.

Ранее эксперты названы наиболее распространенные пункты соцпакетов сотрудников в Иркутске. В каждой второй компании самыми популярными составляющими компенсационного пакета являются обучение за счет работодателя (52%), корпоративные мероприятия (49%) и подарки к праздничным датам (48%).

В 36% компаний работодатели оплачивают сотрудникам связь и интернет, в 34% – помогают материально в сложных жизненных ситуациях. Еще 34% компаний предоставляют возможность приобретения со скидкой услуг или продукции компании. В 25% компаний сотрудники питаются бесплатно или получают компенсацию на питание. 22% работодателей предоставляют сотрудникам служебный транспорт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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