Альфа-Банк запустили два новых сервиса для оптимизации работы компаний

Альфа-Банк запустил сервисы для компаний «Идентификация входящих платежей» и «Реестр требований».

Сервис «Идентификация входящих платежей» создан для организаций с большим количеством контрагентов, договоров и точек. Он помогает безошибочно и оперативно идентифицировать партнеров и назначения платежей. Благодаря сервису информация о зачислениях появляется в режиме реального времени, происходит автоматическое распознавание кода дебитора. При ручном разнесении платежей происходят задержки отгрузки товара, могут возникать ошибки в отчетности. Сервис помогает решить проблемы несвоевременного ручного разнесения платежей и оптимизировать работу сотрудников. Теперь не нужно задействовать время бухгалтера на обработку выписок, все произойдет автоматически.

Кроме того, в банке запустили сервис «Реестр требований». Это инструмент для сокращения дебиторской задолженности. Сервис поможет формировать и направлять большое количество требований автоматически. Благодаря реестру клиенты получают платежи от многочисленных контрагентов на основании одного реестра требований. А отправить его можно через Банк-Клиент в виде письма с вложением в любом удобном формате, подписанного электронной подписью. Это может решить проблемы несвоевременной оплаты контрагентов и не задействовать время бухгалтера на рутинную работу.

– Оба сервиса уникальные и доступны только в интернет-банке Альфа-Бизнес, таких нет на рынке. Узнать подробности о сервисах «Идентификация входящих платежей» и «Реестр требований» можно на сайте Альфа-Банка, – говорится в сообщении банка.