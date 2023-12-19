Альфа-Банк взял 11 наград Retail Finance Awards

Альфа-Банк получил сразу одиннадцать наград премии от журнала The Retal Finance.

В номинации «IT-решение года» эксперты отметили сразу 3 проекта. В их числе экспериментальные функции в Альфа-Онлайн за быструю авторизацию без пароля и смс-кодов, переводы по Face ID, доступ к телефонной книге смартфона и другие. Также признание получило решение «XPlatform» за легкую интеграцию с партнерами и BNPL-сервис «Подели», который первым из российских аналогов предложил оплату по частям в офлайн-магазинах.

В номинации «Лучший ипотечный продукт» победителем стал проект «Дистанционная ипотечная сделка из любой точки мира» за возможность для клиента полностью оформить сделку дистанционно. «Альфа-Друг» и «Альфа-Шанс» получили специальную награду «Цивилизация», которую дают за проекты по развитию гармоничного общества. Также в тройке лидеров по своим направлениям «Ипотека с суперлимитом», программа «Переезд», решение «Цифровой профиль», а также обновлённая программа лояльности.

Премия Retail Finance Awards по традиции присуждается самым успешным банкам и финансовым компаниям за достижения и инициативы в розничном банкинге.