Дальневосточный банк снова признан крупнейшим финансовым учреждением ДВФО

Дальневосточный банк сохранил свой статус крупнейшего финансового учреждения ДВФО по итогам третьего квартала 2023 года по версии сервиса Brobank.ru. Согласно условиям рейтингования, банки учитывались как региональные при соблюдении следующих условий:

· Головной офис находится не в Москве.

· Отделения финансовой компании представлены максимум в десяти субъектах РФ.

· Офисы размещены не более, чем в трех федеральных округах.

Основным сравнительным параметром был объем активов на 1 октября 2023 года. Таким образом, в рейтинге региональных банков 2023 года по Российской Федерации Дальневосточный банк вошёл в ТОП-15, а в рейтинге банков по ДВФО стал первым.

«В финансовой экосистеме России региональные банки играют очень важную роль. У нас очень большая страна; условия жизни, труда и зарплат меняются от края к краю порой очень резко. Единые условия и единые продукты крупных федеральных игроков не всегда подходят клиентам конкретной местности. Региональные банки сглаживают эту разницу в возможностях и потребностях, учитывая специфику финансового климата в субъектах РФ и предлагая более индивидуальные условия», - добавил Георгий Бибаев, начальник управления маркетинга АО «Дальневосточный банк».