Доля вторичного рынка снизилась до минимальных 50% в ноябре

Аналитический центр Домклик изучил, как во втором полугодии 2023 года менялась востребованность различных типов жилья. Эксперты также определили особенности спроса в ноябре.

Как менялась востребованность различных типов жилья

Увеличение ключевой ставки в начале второго полугодия 2023 года привело к закономерному снижению спроса на готовое жильё. С июня по ноябрь доля вторичного рынка упала с 70 до 50%. Аналитики Домклик добавляют, что прежде доля сделок по покупке готовой недвижимости не опускалась ниже 56% (значение апреля 2022 года) — тогда причиной также послужило резкое повышение ключевой ставки ЦБ. В то же время доля «первички» выросла с 23 до 38%, доля ИЖС — с 8 до 10–11%.

Что касается абсолютных значений количества выдач, то после бурного конца лета отмечалось замедление как на рынке первичного, так и вторичного жилья. В октябре по сравнению с сентябрём количество выдач на первичном рынке уменьшилось на 23%, на вторичном — на 13%. Между тем количество выдач на ИЖС в октябре достигло рекордной отметки — 15 тыс. И это несмотря на окончание дачного сезона.

Аналитики Домклик отмечают, что, скорее всего, в ближайшее время спрос на ИЖС продолжит расти. Основная причина — существенная разница в стоимости лотов. Так, по данным о заключённых ипотечных сделках за ноябрь, стоимость квадратного метра в строящемся частном жилом доме составляет 50 тыс. рублей. При том что средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке составляет 145,9 тыс. рублей, на вторичном — 101,7 тыс. рублей.

Структура ипотеки в ноябре 2023 года

В ноябре укрепление спроса на первичном рынке продолжилось: количество сделок достигло 46,6 тыс. (+9,6% с октября). Доля в общем количестве выдач также увеличилась до нового рекордного уровня 37,9% (+6,1%). Столь высокие показатели объясняются не только высокой привлекательностью льготной ипотеки на фоне базовых программ. Высокий спрос также подпитывает неопределённость относительно грядущих изменений условий по льготным программам (повышение первоначального взноса до 25–30%, ограничение по показателю долговой нагрузки, сокращение размера кредита, дифференциация ставки по регионам). Аналитики Домклик считают, что в ближайшие полгода неопределённость будет только расти.

Больше всего доля первичного рынка увеличилась в таких регионах, как Республика Бурятия (+12,4%), Волгоградская область (+12%) и Республика Калмыкия (+11,8%).

На вторичном рынке количество сделок продолжает снижаться (-16,9%) и впервые с марта опустилось до 60 тыс. (уровень второго полугодия 2022 года). Доля «вторички» также сократилась до рекордно низкого значения в 50,4% (-5,4%). Больше всего процент ипотеки на готовое жильё уменьшился в Республике Калмыкия (-13%), Волгоградской (-10,9%) и Смоленской областях (-10,6%).

Хотя спрос на ИЖС также снизился с октября (-14,8%), количество сделок по-прежнему превышает 10 тыс. — на этом уровне спрос держится ещё с августа. При этом процент выдач практически не изменился с предыдущего месяца (-0,8%). По доле выданных на ИЖС кредитов лидируют Республика Тыва (56,3%), Республика Саха (Якутия) (31,3%) и Сахалинская область (25,1%).