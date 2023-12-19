Бурятия возглавила рейтинг самых пьющих регионов России

В лидерах антирейтинга Бурятия, Чукотский автономный округ, Курганская и Сахалинская области, а также Республика Алтай. Итоги исследования общественного движения «Трезвая Россия» приводит ТАСС.

Согласно исследованию, Иркутская область (22-е место) также отнесена к числу пьющих регионов России.

Москва в этом рейтинге заняла 13-е место, поднявшись с 18-го места годом ранее, а Санкт-Петербург опустился с 13-го места на 18-е.

В тройку самых «трезвых» регионов РФ в 2023 году вошли Чеченская Республика, Дагестан и Ингушетия. На четвертом и пятом местах расположились Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. В 2022 году первые пять строчек рейтинга занимали эти же регионы.