Евросоюз может объявить 37 российских самолетов угнанными

Риск ареста в зарубежных аэропортах появится после 20 декабря, узнали «Известия».

После 20 декабря может появиться риск ареста в зарубежных аэропортах 37 самолетов, принадлежащих Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Причина – судебные разбирательства в Высоком суде Ирландии, рассказали в авиавластях и Минтрансе РФ.

Эти самолеты в разные годы были приобретены европейской дочкой ГТЛК – GTLK Europe. Из-за введенных международных санкций весной 2023 года она попала под процедуру ликвидации. Все полномочия органов управления перешли к ликвидаторам, которые «будут осуществлять продажу имущества компаний для формирования денежного потока в целях расчета с кредиторами.

В декабре ГТЛК подала иск на ликвидаторов в Арбитражный суд ЯНАО (там зарегистрирована компания). 13 декабря он удовлетворил заявление компании о принятии обеспечительных мер в виде запрета ее ирландской структуре GTLK Europe и ликвидаторам продолжать разбирательство в Высоком суде Ирландии, следует из определения судьи Елены Антоновой от 12 декабря (с документом ознакомились «Известия»).

Ранее стало известно, что серийные поставки лайнеров МС-21 начнутся в следующем году. Производство наладили вопреки санкциям. Слова генерального директора госкорпорации Ростех Сергея Чемезова передает пресс-служба правительства Иркутской области.

– В следующем году нам предстоит начать серийные поставки лайнеров МС-21. Вопреки санкциям мы довели этот самолет до серийного производства. Оснастили отечественными композиционными материалами, которые широко применяются в его конструкции, взамен импортных. Создали российские двигатели нового поколения ПД-14, которые успешно заменили американские силовые установки. В завершающей стадии работы по импортозамещению иностранных бортовых систем. Мы, безусловно, выполним свой долг перед государством, авиакомпаниями, пассажирами. Страна без крыльев не останется, – говорит Сергей Чемезов.