Дневные цены на такси зафиксировали в Саянске

Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Олег Боровский.

«То, что творится с тарифами такси – это беспредел – 150 рублей по городу, а то и больше, это финиш. Бизнес можно делать двумя вещами – мало и дорого, а можно много и дешево. Сегодня собрал руководителей такси, работающих в нашем городе, а таких служб у нас 4», – пишет мэр.

Фиксированная цена на такси днем в морозы ниже -35 составит 150 рублей, в остальные дни тариф – 100 рублей.

Помимо этого, администрация будет бороться с нелегальными перевозчиками в мессенджерах.