ВТБ и «Открытие» начали объединение офисной сети

Под брендом ВТБ начали работать первые пять офисов банка «Открытие» – в Москве, Уфе, Ханты-Мансийске, Омске и Тюмени. Клиентам доступно проведение всех востребованных финансовых операций. Полностью процесс объединения офисной сети завершится к концу 2024 года.

В рамках интеграции двух банков под единым брендом объединятся более 250 офисов «Открытия». С начала 2024 года клиентам «Открытия» станут доступны некоторые продуктовые предложения ВТБ. Начиная со второго квартала, миграция перейдет в максимально активную фазу и будет продолжаться до финального объединения бизнеса.

«Интеграция банка «Открытие» и ВТБ идет полным ходом. Начало перевода сети – один из важных этапов этого процесса. Мы считаем своим абсолютным приоритетом обеспечение комфортных условий для клиентов при переходе в ВТБ при сохранении высокого качества обслуживания и лучших практик двух банков», – отметил директор департамента сети банка «Открытие» Артём Окороков.

«Основной задачей в рамках интеграции для нас становится гармонизация перехода клиентов «Открытия» в ВТБ. Нам важно сохранить качество предоставляемых услуг, расширить масштаб и доступность банковского обслуживания для аудитории обоих банков. Для этого на горизонте трех лет ВТБ увеличит офисную сеть на 40%, выйдет в новые для себя территории, а также в 1,5 раза расширит штат курьеров. Все это позволит нам расширить набор финансовых возможностей для клиентов «Открытия», – прокомментировал руководитель департамента администрирования сети - вице-президент ВТБ Сергей Нечаев.

ВТБ и «Открытие» также продолжают интеграцию менеджмента в регионах. Единые бизнес-лидеры двух банков назначены уже в 63 российских регионах присутствия. В течение следующего года они будут отвечать за работу двух банков и продолжат курировать объединение.

Сегодня офисная сеть ВТБ насчитывает порядка 1,3 тысячи точек в 79 субъектах РФ. В рамках стратегии развития сети до 2026 года банк планирует расширить доступность банковского обслуживания на 100% субъектов федерации и городов с населением от 20 тысяч человек, охватив по сути все финансово-активное население страны. ВТБ намерен увеличить доступность физических каналов в два раза, чтобы сетью банка были охвачены более 100 млн человек.