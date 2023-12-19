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2,92 млн микрозаймов выдано в ноябре 2023 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в ноябре 2023 года количество микрозаймов составило 2,92 млн. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,7%.

Наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в ноябре 2023 года выдано в:

  • Москве (178,5 тыс. ед.),
  • Московской обл. (142,6 тыс. ед.),
  • Краснодарском крае (112,5 тыс. ед.),
  • Республике Башкортостан (100,3 тыс. ед.),
  • Свердловской обл. (99,6 тыс. ед.).

По сравнению с предыдущим месяцем самое существенное сокращение выдачи микрозаймов в ноябре 2023 года в регионах РФ зафиксировано в:

  • Архангельской обл. (-3,6%),
  • Волгоградской обл. (-3,3%),
  • Пермском крае (-3,1%),
  • Приморском крае (-2,5%),
  • Свердловской обл. (-2,4%). 

В то же время в ряде регионов из топ-30 число выданных микрозаймов, напротив, увеличилось, в том числе, в:

  • Ханты-Мансийском АО (+2,3%),
  • Красноярском крае (+1,2%),
  • Тюменской обл. (+0,5%),
  • Республике Башкортостан (+0,3%),
  • Саратовской обл. (+0,3%).

В Москве и Санкт-Петербурге выдача микрозаймов в ноябре сократилась на 1,1% и 0,9% соответственно.

«После существенного роста весной текущего года, в последние месяцы выдача микрозаймов стабилизировалась на уровне 2,8 – 2,9 млн единиц, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – По нашему мнению, во многом это стало следствием действий регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. В начале года были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, а с 1 июля 2023 года снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Таким образом, упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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