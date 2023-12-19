2,92 млн микрозаймов выдано в ноябре 2023 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в ноябре 2023 года количество микрозаймов составило 2,92 млн. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,7%.
Наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в ноябре 2023 года выдано в:
- Москве (178,5 тыс. ед.),
- Московской обл. (142,6 тыс. ед.),
- Краснодарском крае (112,5 тыс. ед.),
- Республике Башкортостан (100,3 тыс. ед.),
- Свердловской обл. (99,6 тыс. ед.).
По сравнению с предыдущим месяцем самое существенное сокращение выдачи микрозаймов в ноябре 2023 года в регионах РФ зафиксировано в:
- Архангельской обл. (-3,6%),
- Волгоградской обл. (-3,3%),
- Пермском крае (-3,1%),
- Приморском крае (-2,5%),
- Свердловской обл. (-2,4%).
В то же время в ряде регионов из топ-30 число выданных микрозаймов, напротив, увеличилось, в том числе, в:
- Ханты-Мансийском АО (+2,3%),
- Красноярском крае (+1,2%),
- Тюменской обл. (+0,5%),
- Республике Башкортостан (+0,3%),
- Саратовской обл. (+0,3%).
В Москве и Санкт-Петербурге выдача микрозаймов в ноябре сократилась на 1,1% и 0,9% соответственно.
«После существенного роста весной текущего года, в последние месяцы выдача микрозаймов стабилизировалась на уровне 2,8 – 2,9 млн единиц, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – По нашему мнению, во многом это стало следствием действий регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. В начале года были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, а с 1 июля 2023 года снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Таким образом, упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой».