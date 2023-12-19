2,92 млн микрозаймов выдано в ноябре 2023 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в ноябре 2023 года количество микрозаймов составило 2,92 млн. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,7%.

Наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в ноябре 2023 года выдано в:

Москве (178,5 тыс. ед.),

Московской обл. (142,6 тыс. ед.),

Краснодарском крае (112,5 тыс. ед.),

Республике Башкортостан (100,3 тыс. ед.),

Свердловской обл. (99,6 тыс. ед.).

По сравнению с предыдущим месяцем самое существенное сокращение выдачи микрозаймов в ноябре 2023 года в регионах РФ зафиксировано в:

Архангельской обл. (-3,6%),

Волгоградской обл. (-3,3%),

Пермском крае (-3,1%),

Приморском крае (-2,5%),

Свердловской обл. (-2,4%).

В то же время в ряде регионов из топ-30 число выданных микрозаймов, напротив, увеличилось, в том числе, в:

Ханты-Мансийском АО (+2,3%),

Красноярском крае (+1,2%),

Тюменской обл. (+0,5%),

Республике Башкортостан (+0,3%),

Саратовской обл. (+0,3%).

В Москве и Санкт-Петербурге выдача микрозаймов в ноябре сократилась на 1,1% и 0,9% соответственно.

«После существенного роста весной текущего года, в последние месяцы выдача микрозаймов стабилизировалась на уровне 2,8 – 2,9 млн единиц, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – По нашему мнению, во многом это стало следствием действий регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. В начале года были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, а с 1 июля 2023 года снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Таким образом, упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой».