Электропотребление – под контроль. Энергетики о том, как бороться с ростом нагрузки на сети

В самые холодные дни декабря 2023 года в Иркутской области несколько раз обновлялся рекорд энергопотребления – с 9,4 до 10,2 ГВт. «По сравнению с прошлым годом рост составил один гигаватт, и он приходится на электроотопление индивидуальных жилых домов – сегодня это один из главных факторов колоссального роста нагрузок по Иркутской области», – констатировал генеральный директор Иркутской электросетевой компании Дмитрий Конопелько на пресс-конференции, в которой также принимали участие директор Иркутсэнергосбыта Андрей Харитонов и генеральный директор Облкоммунэнерго Александр Анфиногенов. Энергетики рассказали, почему растёт потребление электроэнергии, как рост нагрузки влияет на качество энергоснабжения потребителей и за счёт чего можно решить эту проблему. По их словам, масштабных отключений удалось избежать, а локальные чаще всего были связаны с бесконтрольным потреблением электроэнергии.

Фото из архива компании



Нагрузка растёт, напряжение падает



Как рассказал директор Иркутсэнергосбыта Андрей Харитонов, в период аномальных морозов, в контакт-центр компании по номеру 8-800-100-9-777 поступило более 80 тысяч звонков со всей Иркутской области. Причем в контакт-центр обращаются клиенты не только «Иркутскэнергосбыта», но и других электросетевых компаний, которых в регионе насчитывается более 20. При этом Дмитрий Конопелько уточнил, что в связи с вводом в эксплуатацию новых электроподстанций и увеличением мощности существующих, количество неотложных заявок по сравнению с 2022-м сократилось вдвое.



– Мы сейчас фиксируем больше заявок, связанных с качеством электроэнергии, а именно – с уровнем напряжения в сетях. Это ведь закон физики – перегрузка на сеть сказывается, в первую очередь, на уровне напряжения. Специалисты выезжают по каждому обращению, смотрят, какие решения можно принять в каждом конкретном случае для улучшения качества, но есть ситуации, где люди просто должны соблюдать режим разрешённого потребления электроэнергии для того, чтобы у них нормализовалась ситуация, – прокомментировал Дмитрий Конопелько.



Например, там, где установлены умные счётчики, ситуация с электропотреблением нормальная, а локальные отключения электроэнергии происходят именно там, где идёт неконтролируемый отбор мощности. Всего в регионе Иркутской электросетевой компанией сформированы 172 оперативные бригады, которые в сжатые сроки ликвидируют отключения.

Дмитрий Конопелько, генеральный директор Иркутской электросетевой компании. Фото А. Федорова



– Когда мы готовимся к прохождению осенне-зимнего периода, то исходим из разрешённого законодательно режима потребления, и в соответствии с этим рассчитываем сеть, проводим её реконструкцию, подключаем новых потребителей. И именно потому, что потребители превышают эту норму, и происходит рост отключений и рост обращений к энергетикам. Если соблюдать режим потребления, всё будет хорошо: и напряжение будет в норме, и отключений никаких не будет, и вероятность возникновения неполадок в сетях снизится, – подчеркнул генеральный директор Иркутской электросетевой компании (ИЭСК).



Дешёвые ресурсы легко «разбрасываются»



Решение проблемы, связанной с колоссальным ростом нагрузки на сети, энергетики в первую очередь видят в установке умных счётчиков.

– Поставив под контроль энергопотребление, мы обеспечим его качество и улучшим показатели надёжности, – заявил Дмитрий Конопелько. – Дешёвые ресурсы всегда легко «разбрасываются», но когда сложится ситуация потребления электроэнергии только в условиях допустимых нормативов, её сразу же начнут расходовать более рационально.

Кроме того, специалисты энергоснабжающих компаний сетуют на низкий уровень энергоэффективности домов, что также влияет на теплопотреи. В частности, делают термограммы домов при экстремально низких температурах.



– В итоге мы фиксируем огромнейшие теплопотери, когда при температуре воздухе минус 47 градусов, на фасаде дома может быть минус 18, то есть дома фактически греют улицу, – рассказал Дмитрий Конопелько. – К сожалению, большая часть вводимого жилья в частном секторе не соответствует требованиям строительных норм и правил: не соблюдается толщина стен, не используется утеплитель. Такой дом просто невозможно согреть.

Кроме того, энергетики особо отмечают тот факт, что в последнее время индивидуальные дома в нашем регионе строят без альтернативных источников тепла, и акцентируют, что электроотопление не является стабильным источником тепла, потому что перерывы электроснабжения по нормативам допускаются до 24 часов.



– Конечно, когда есть недорогой ресурс обогрева, мы не можем ограничить людей в его использовании, но иметь резервный источник тепла необходимо просто в целях собственной безопасности на период отключений, – подчеркнул Дмитрий Конопелько.



В пример он привёл Красноярский край, где при технических условиях подключения к сетям на 15 кВт обратно в систему возвращается около 1,5 кВт, потому что там люди используют для отопления другие источники. В Иркутской же области при равных условиях в систему возвращаются все 20, а то и 25 кВт. Кроме того, в Иркутской области не зафиксировано таких масштабных отключений, как в Дагестане, Ростовской области или Подмосковье, когда без света остаются сотни тысяч потребителей.



ИЖС как слабое звено



У энергетиков вообще много нареканий к организации индивидуального жилищного строительства, особенно в Иркутском и Шелеховском районах. В частности, Андрей Харитонов считает огромной проблемой не только «серый» майнинг, но и хаотичную загородную застройку – без генпланов и элементарного понимания таких вопросов, как обеспечение холодным водоснабжением или необходимая ширина улиц.

Андрей Харитонов, директор Иркутсэнергосбыта. Фото А. Федорова



– Более того, землю, отведённую под ИЖС, нередко выкупает некий застройщик, и там где предполагалось 10 участков по 15 соток, становится 20 участков по 7,5 соток – соответственно, изначальная схема подключения к электросетям в итоге меняется, а необходимая мощность не соответствует проектной. А иногда на этих участках нет места даже для строительства подстанции. На днях мы провели встречу с жителями Максимовщины, где количество участков выросло в два раза со всеми вытекающими последствиями. И это массовое явление, – прокомментировал Андрей Харитонов.



Плюс те же застройщики продают участки, которые банально не подключены электрическим сетям или подключены незаконно – то есть на период заключения договора купли-продажи делается «наброс», покупатель видит, что электричество есть, лампочка горит, но как только происходит расчёт, оказывается, что всё сделано незаконно. Это тоже очень частая ситуация, о которой надо помнить.



– Жилищное строительство – это очень серьёзная вещь. От того, как всё спланировано изначально, включено в генплан развития населённого пункта, зависит дальнейший комфорт проживания людей, – поддержал коллегу Дмитрий Конопелько.





На пресс-конференции энергетики рассказали, почему операторы колл-центра при обращении граждан по поводу отключения электроэнергии спрашивают, горит ли свет у соседей? Это необходимо, чтобы понять масштаб события: произошло ли оно в целом в каком-то районе, или только локально в одном доме.



– Кроме того, мы задаём такой вопрос ещё и потому, что смотрим, можно ли проблему этого потребителя решить дистанционно, восстановив электроснабжение через умный счётчик и потратив на это от силы 10-15 минут. К сожалению, люди лукавят, говорят, что света нет во всём районе, и приходится на такие случаи отправлять бригады, заниматься ликбезом потребителей, в то время как где-то действительно может требоваться экстренная помощь специалистов для восстановительных работ, – пояснил Дмитрий Конопелько.

Он также обратил внимание на то, что сейчас подробная информация по каждому отключению ИЭСК размещает в telegram-канале Свет 38.



По информации генерального директора Облкоммунэнерго Александра Анфиногенова, в зоне ответственности компании находится 217 населённых пунктов в Иркутской области, 10 тыс. км электрических сетей и порядка трёх с половиной тысяч трансформаторных подстанций. В период аномальных морозов в компанию ежесуточно поступало до 600 звонков потребителей, рост составил практически 20%. Проблемы также были связаны с ростом энергопотребления и увеличением нагрузки на сети, причём не только в частно сектрое.



– Где-то не хватает и центрального отопления. Сейчас такая ситуация в Мамско-Чуйском районе, где есть проблемы с котельной и население обогревает квартиры электроотопительными приборами. В Тулуне не так давно была аналогичная проблема и на всех наших подстанциях сразу же троекратно выросла нагрузка. Есть сложности с отоплением и в Усть-Куте. Но мы не первый раз с этим сталкиваемся, поэтому решаем проблемы оперативно и профессионально, и эту зиму мы пройдём достойно. Никогда потребителей в беде не оставим, ни один сотрудник не уйдёт с места отключения, пока она не будет полностью ликвидирована, – заверил Александр Анфиногенов.