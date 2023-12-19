Названа новая схема обмана на рынке жилья

С лета текущего года риелторы отмечают активизацию мошенников на рынке недвижимости Москвы. Работают как старые проверенные годами методы, так и совсем новые. Об одном из недавно появившихся способов обмана и мерах, которые следует предпринять, чтобы не стать его жертвой, рассказал Анатолий Пысин, профессиональный юрист, генеральный директор агентства недвижимости ЦДН.

Рассчитан новый способ обмана на собственников, которые торопятся с продажей своей квартиры. Работает он следующим образом: к человеку обращается заинтересованный покупатель, сообщая, что готов приобретать недвижимость, но как юридическое лицо. Если собственника такой вариант устраивает, ему предлагают вместо стандартного соглашения о внесении аванса сразу подписать договор купли-продажи. В нем указывают, что в день подписания вносится небольшой аванс, например, 50 тысяч рублей, а остальные деньги будут перечислены в течение определенного периода.

Когда договор между собственником и юридическим лицом подписан, а аванс переведен, покупатель пропадает, на связь не выходит. Не дождавшись ответа и не получив оставшихся денег за квартиру, человек возвращает ее на рынок и продает другим людям.

Как только сделка регистрируется, его ожидает неприятный сюрприз – иск в суд с требованием выплатить в пользу юридического лица неустойку, так как, продав квартиру третьему лицу, человек нарушил условия ранее подписанного договора купли-продажи.

При этом небольшая сумма полученного аванса не должна вводить в заблуждение. Ущерб от данной схемы может быть весьма существенным.

«Недавно по такому делу в Москве в суде мошенники доказали, что из-за продажи недвижимости третьему лицу их компания понесла убытки на сумму 2 млн рублей. В итоге по решению суда со всеми штрафами и пенями человек должен выплатить в пользу «пострадавшего» юридического лица 2,9 млн», – рассказывает Анатолий Пысин.

Действуют в рамках данной схемы мошенники очень грамотно, в том числе с юридической составляющей. Они стирают все переписки, собирают документы, доказывающие, что понесли убытки, идут на различные хитрости.

«Например, в данной истории они отправили собственнику уведомление с пустым письмом, представив в суде это как доказательство того, что информировали его о своей готовности закрыть сделку и необходимости для этого продлить срок внесения оплаты», – добавил генеральный директор агентства недвижимости ЦДН.

Оказавшись в данной ситуации, главное – это перед продажей квартиры третьему лицу уведомить бывшего покупателя. Для этого необходимо направить заказным письмом на юридический адрес компании соглашение о расторжении договора купли-продажи в связи с невнесением полной оплаты. Это минимум, который поможет доказать собственнику свою добросовестность как продавцу.

В целом же следует максимально внимательно изучить предложенный договор купли-продажи, по возможности вовсе отказаться от его подписания либо обратиться к юристу для сопровождения сделки.

Кроме того, если покупатель начинает вести себя странно – не отвечает, следует сразу задуматься о сборе доказательств своей добросовестности: сохранить копии переписок, записать телефонные разговоры, а любые полученные документы вскрывать, фиксируя это на видео. Все это может стать хорошим доказательством для защиты себя в суде.