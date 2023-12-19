Недельный средний чек россиян опять растет

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, после небольшого замедления роста на прошлой неделе средний чек опять показал положительную динамику.

В период с 11 декабря по 17 декабря среднестатистический покупатель единоразово оставлял на кассе 867,6 руб., что на 4,6% больше, чем неделей ранее. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек вырос на 151 руб., укрепившись на 21%.

«С учетом общего роста средних недельных расходов в российских домохозяйствах увеличение среднего чека уже которую неделю подряд говорит о том, что наши соотечественники активно готовятся к праздникам, наращивая интенсивность покупок», – комментируют данные эксперты.