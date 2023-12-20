Работодатели рассказали, как будут заботиться о сотрудниках в 2024 году

Служба исследований hh.ru провела опрос среди российских работодателей, в том числе из Иркутской области, и выяснила, какие программы заботы о сотрудниках они считают приоритетными, и будут развивать их в 2024 году.

Главный позитивный результат нынешнего опроса заключается в том, что работодатели готовы уделать больше внимания программам заботы о сотрудниках в 2024 году. Пять из шести традиционных направлений, на которые нацелены такие программы (эмоциональное, физическое здоровье, карьера, рабочая среда и финансовая грамотность), показали рост заинтересованности компаний к их развитию.

Как и год назад, в фокусе внимания работодателей остались два направления для развития программ заботы о сотрудниках: поддержка эмоционального и физического здоровья.

74% работодателей, участвовавших в опросе, сообщили, что будут внедрять и развивать программы, нацеленные на сохранение эмоционального и психологического здоровья сотрудников. Это первый приоритет, который не только сохранил актуальность с прошлого года, но и еще и вырос по значимости (+3% по сравнению с 2022).

На втором месте – программы поддержки физического здоровья (68% компаний планируют уделять этому внимание), причем важность данного критерия выросла на 12% по сравнению с замерами прошлого года. Главная составляющая таких программ – полис ДМС (37% работодателей собираются предоставлять его своим сотрудникам в 2024 году).

Третий фокус внимания работодателей в программах поддержки сотрудников – развитие карьеры (55% компаний будут этим заниматься). Далее идет создание комфортной рабочей среды (53%), социальная сфера (45%) и программы финансовой грамотности (21%).