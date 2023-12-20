Завершился первый поток обучения в иркутской «Школе активного возраста»

Праздничным мероприятием отметили завершение первой половины обучения слушатели «Школы активного возраста» (школа) для людей 65+ в Иркутске.

Участники встречи играли в праздничный квиз, который состоял из двух частей. Первая была посвящена художественным фильмам 60-80 годов ХХ века, вторая —актуальным вопросам кибербезопасности и противодействия финансовому мошенничеству.

За предновогодним чаепитием гости обменивались впечатлениями от программы обучения и внеучебных активностей, таких как, например, занятия с психологом, неврологом и экспертами по другим направлениям, интересным для людей пред- и пенсионного возрастов.

«Школа активного возраста» — социальный проект Байкальского банка, направленный на повышение качества жизни людей старшего поколения. Слушателей обучают дополнительным возможностям мобильного телефона; помогают научиться получать государственные услуги и социальные сервисы в электронном виде, а также прививают финансовую грамотность.

Слушатели школы учились обращаться с банкоматами и картами, делать покупки в интернете, управлять личным кабинетом в мобильном телефоне и на компьютере.

Всем присутствующим организаторы подарили книги по финансовой грамотности и новогодние игрушки. Дальнейшее обучение продолжится в феврале 2024 года.

«Сегодня мы подвели промежуточные итоги обучения в «Школы активного возраста». Наша школа — яркий пример социальной ответственности бизнеса, направленный на улучшение качества жизни пенсионеров Иркутской области. Мы помогаем пожилым людям адаптироваться в современном информационном мире, открываем для них новые горизонты общения и проведения досуга», — Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка.