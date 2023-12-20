Цены на яйца зафиксировали в Иркутской области

Об этом губернатор Игорь Кобзев рассказал в Telegram-канале.

«У нас прошло уже несколько совещаний с производителями яйца и представителями торговых сетей. Договорились, что по ряду позиций на социально-значимые товары, в том числе на определенные категории куриных яиц, производители зафиксируют цены до 1 апреля», – говорится в сообщении.

Согласно данным Росстата, средние потребительские цены на яйцо в Иркутской области с начала года увеличились на 38,7 %, в России – на 37,6 %, в СФО – 46,6%.

Ситуацию стабилизируют и на российском рынке. В республику Дагестан через пропускной пункт «Яраг-Казмаляр» ввезена первая партия столовых яиц из Азербайджана в количестве 612 тыс. штук. Яйца будут реализовываться по всей России. Кроме того, в ближайшие 2–3 недели ожидается поставка яиц из Турции.