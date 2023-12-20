Зеркальные фигуры бабра и соболя устанавливают на Нижней набережной в Иркутске

Рядом будут размещены зеркальные буквы, составляющие название проекта администрации города «Счастье чистой воды». Об этом рассказали в мэрии.

– Символы Иркутска расположили на лестнице, ведущей к Ангаре. Фигуры полигональные, их грани отражают свет. Сфотографироваться с ними смогут все желающие, – сказал советник мэра Иркутска Инга Корочкина.

Напомним, благодаря субсидии Ростуризма вдоль популярного пешеходного маршрута «Зеленая линия» в этом году появились новые элементы навигации и стереоскопы, для офисов информационно-туристской службы приобрели роботов-гидов. Также проект предполагает оборудование видовых точек и смотровых площадок.