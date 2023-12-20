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Секцию самбо откроют в иркутском спорткомплексе «Высота»

В 1-м Советском переулке завершается капитальный ремонт спортивного комплекса «Высота». Сейчас в помещениях убирают строительный мусор, расставляют инвентарь и мебель. Учреждение откроют до конца этого года. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Объект построен в советское время. Его масштабное обновление провели впервые. Здесь полностью сделали кровлю, уложили керамогранит, обустроили раздевалки с душевыми, заменили электрику и систему отопления, смонтировали вентиляцию. Покрасили стены и потолки.

В трехэтажном здании разместили тренажерный и универсальные залы для тренировок по футболу и баскетболу. Занятия смогут посещать не только дети, но и представители старшего поколения.

Также в учреждении начнет работать секция самбо. Для этого приобретут необходимое оборудование. Активную поддержку оказывает областная Федерация самбо.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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