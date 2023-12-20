26% россиян уверены в получении новогодней премии

Это на 11 п.п. больше, чем в ковидном 2020-м. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные HeadHunter.

Почти половина россиян (49%) сообщили о том, что не получат новогоднюю премию по итогам 2023-го. При этом большинство говорит: это обычная практика. И лишь у 4% опрошенных компании перестали выплачивать вознаграждение в этом году. Такие результаты показало декабрьское исследование сервиса hh.ru, в котором приняли участие 1,6 тыс. респондентов.

Гораздо меньше сотрудников рассказали о назначении им материального поощрения – только 26%. Из них 14% сообщили о выплате в полном размере (условно говоря, 13-й зарплаты), а 12% – о частичной, следует из опроса. Оставшаяся четверть респондентов затруднилась ответить, получат ли они финансовое вознаграждение.

По сравнению с последним аналогичным исследованием, которое проводилось три года назад (в пандемийном 2020-м), число работников, уверенных в получении праздничной премии, выросло на 11 п.п. В ковидный год только 15% рассчитывали на такой бонус.

Ранее стало известно, премии по итогам года выплатят 43% работодателей Иркутска: 20% будут премировать весь штат, 23% поступит выборочно. В московских компаниях премий будет больше, причем чаще премировать будут весь персонал. В Санкт-Петербурге же чаще мотивируют выборочно.

35% горожан ожидают премий по результатам года. Женщины надеются получить «тринадцатую» зарплату чаще мужчин. Горожане до 34 лет – чаще тех, кто старше. Больше всего же рассчитывают на премирование работники с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц.

Чаще всего с помощью годовой премии респонденты рассчитывают погасить займы и долги (16%). У 13% опрошенных дополнительные выплаты будут отложены в накопления. 12% хотят потратить деньги на путешествие. По 8% истратят премию на новогодние подарки и семейные нужды.