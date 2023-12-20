Ожидание роста цен выросли до максимума с начала СВО

Медианная роста цен в ближайшие 12 месяцев – 14,2% после ноябрьских 12,2%. Об этом пишет Forbes со ссылкой на опрос «инФОМ» для Банка России.

Инфляционные ожидания россиян на год вперед в декабре выросли до максимума с марта 2022 года. Согласно ежемесячному опросу, который проводит опрос «инФОМ» для Банка России, медианная оценка роста цен в ближайшие 12 месяцев – 14,2% после ноябрьских 12,2%. Рост инфляционных ожиданий сразу на 2 п. п. за месяц – один из сильнейших за всю историю.

Сильнее показатель рос только в марте 2022 года и в декабре 2014-го на фоне резкого обесценения рубля к доллару.

Растет и показатель оценки населением текущего роста цен – 17% против 15,1% месяцем ранее, это максимум с ноября прошлого года. Инфляционные ожидания населения растут уже третий месяц подряд, а наблюдаемая инфляция – четвертый.

При этом и показатель наблюдаемой инфляции, и инфляционные ожидания растут у всего населения, вне зависимости от наличия сбережений. Впрочем, сильнее ухудшились настроения по поводу цен у тех, кто сбережений не имеет. Инфляционные ожидания у них выросли с 13,4% до 16,3% (у людей со сбережениями – с 10,8% до 12,2%), наблюдаемая инфляция – с 16,6% до 19% (у людей со сбережениями – с 13,4% до 14,5%).

Напомним, 15 декабря ЦБ повысил ключевую ставку до 16%. Высокая инфляция – главный аргумент в пользу повышения ставки. В октябре – ноябре средний уровень сезонно скорректированной аннуализированной инфляции (SAAR) составил 10%, причем в ноябре показатель вновь ускорился до 10,6%. Кроме того, рост ВВП в 2023 году превысит 3%, тогда как раньше прогноз был 2,2–2,7%. Все это говорит о перегреве экономики. Инфляционные ожидания остаются также на повышенном уровне, что усиливает давление на рост цен. Аналитики считают, что ставка останется на высоком уровне до конца II квартала.