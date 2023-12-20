Машину в счет долга за свет арестовали у майнера из Иркутска

Судебные приставы при очередном рейде выявили автомобиль неплательщика на парковке у одного из торговых центра. Собственник Ниссан SUNNY должен за электроэнергию более 260 тыс. рублей. Владелец иномарки добывал криптовалюту у себя в квартире, а вот платить за потребленный ресурс отказался. Машина майнера арестована.
Сотрудники «Иркутскэнергосбыта» заметили, что энергопотребление в квартире значительно высокое, в 33 раза больше, чем у других жильцов. Энергетики пришли с проверкой, иркутянин оборудование для майнинга не скрывал и всё показал. Гофры от шумобоксов вывел к вентилятору на окне, из-за чего был слышен сильный шум. Однако, мужчина пояснил, что таким образом «сушит квартиру от пожара». Энергетики подали иск на «серого» майнера.
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По решению Свердловского районного суда иркутянин должен заплатить за электроэнергию по коммерческому тарифу – он применяется ко всем предпринимателям, более 260 тыс. рублей. Мужчина с решением не согласился и подал апелляцию. Областной суд оставил решение без изменений. Предприимчивый иркутянин в добровольном порядке не оплатил долг, поэтому к делу подключились представители Главного управления службы судебных приставов Иркутской области. Если в ближайшее время автовладелец не оплатит всю сумму, автомобиль будет передан на реализацию.
За пять лет «Иркутскэнергосбыт» направил в суд 1882 иска в отношении недобросовестных добытчиков криповалюты. По 1074 случаям суд признал правоту энергетиков. Остальные дела еще на рассмотрении в судах.