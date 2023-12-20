Машину в счет долга за свет арестовали у майнера из Иркутска

Судебные приставы при очередном рейде выявили автомобиль неплательщика на парковке у одного из торговых центра. Собственник Ниссан SUNNY должен за электроэнергию более 260 тыс. рублей. Владелец иномарки добывал криптовалюту у себя в квартире, а вот платить за потребленный ресурс отказался. Машина майнера арестована.

Сотрудники «Иркутскэнергосбыта» заметили, что энергопотребление в квартире значительно высокое, в 33 раза больше, чем у других жильцов. Энергетики пришли с проверкой, иркутянин оборудование для майнинга не скрывал и всё показал. Гофры от шумобоксов вывел к вентилятору на окне, из-за чего был слышен сильный шум. Однако, мужчина пояснил, что таким образом «сушит квартиру от пожара». Энергетики подали иск на «серого» майнера.

По решению Свердловского районного суда иркутянин должен заплатить за электроэнергию по коммерческому тарифу – он применяется ко всем предпринимателям, более 260 тыс. рублей. Мужчина с решением не согласился и подал апелляцию. Областной суд оставил решение без изменений. Предприимчивый иркутянин в добровольном порядке не оплатил долг, поэтому к делу подключились представители Главного управления службы судебных приставов Иркутской области. Если в ближайшее время автовладелец не оплатит всю сумму, автомобиль будет передан на реализацию.

За пять лет «Иркутскэнергосбыт» направил в суд 1882 иска в отношении недобросовестных добытчиков криповалюты. По 1074 случаям суд признал правоту энергетиков. Остальные дела еще на рассмотрении в судах.