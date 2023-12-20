Три крупных памятника культурного наследия отреставрируют в Иркутске

Это Дом офицеров, Театр юного зрителя, сгоревший в 2022 году, и здание Русско-Азиатского банка. Об этом губернатор Приангарья Игорь Кобзев рассказал на итоговой пресс-конференции.

В этом году регион заключил соглашение с Московским государственным строительным университетом. Всего специалисты обследуют 12 объектов культурного наследия региона. Они также готовы выступить исполнителями реставрационных работ. В приоритете у региональных властей – три объекта.

– Это Театр юного зрителя, Дом офицеров, Русско-Азиатский банк, которые важны для иркутян. Право собственности на часть помещений ТЮЗа мы покупаем у двух собственников, по-моему, за 190 млн рублей. Сделки состоятся в начале 2024 года, затем начнется разработка проектной документации. Дом офицеров, который для нас очень важен, к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне мы должны его восстановить. И третий объект – Русско-Азиатский банк, там сейчас размещается поликлиника, – уточнил Игорь Кобзев.

Напомним, что Театр юного зрителя сгорел в 2022 году. Часть его помещений находится в частной собственности, долгое время не удавалось договориться об их выкупе, это мешало проведению реконструкции. После получения положительного заключения экспертизы проекта Правительство Иркутской области направит заявку на предоставление субсидии из федерального бюджета на реконструкцию объекта.