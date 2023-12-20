Индекс благосостояния по итогам ноября составил 28,1%

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, такова доля затрат среднестатистической российской семьи на продукты питания дома и вне дома в общем объеме месячных трат домохозяйства.

«По сравнению с предыдущем месяцем показатель индекса сократился на 2,4%. Годом ранее значение индекса благосостояния равнялось 32,8%, что на 14,3% выше, чем на данный момент», – говорится в исследовании.

В последние месяцы значение ИБ находится в зоне ниже 30%. Это может свидетельствовать как о применении различных моделей экономии на продуктах питания, так и об увеличении трат по другим статьям расходов. В ноябре снижение трат на еду в общем семейном бюджете также может быть обусловлено ранним стартом подготовки к праздникам и началом покупки подарков.