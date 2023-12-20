Доля локальных брендов на торговых улицах Москвы выросла на 57%

Согласно предварительным данным компании NF Group, в 2023 году на торговых улицах Москвы открылось 30 магазинов локальных брендов, это на 57% больше, чем за весь 2022 год. Объем площадей стрит-ретейла в столице составил 705 400 кв. м, из которых 10,1% (71 200 кв. м) остаются свободными.

Вакантность снизилась на всех торговых коридорах, а наименьшая доля свободных площадей была зафиксирована на пешеходных улицах. Основной спрос на помещения стрит-ретейла формировали фэшн-бренды и предприятия общественного питания, среди которых первенство удерживают рестораны крупных сетей, таких как Novikov Group, Pinsky&Co, White Rabbit Family, Lucky Group, а также Alba Group.

По предварительным итогам 2023 года суммарный объем площадей формата стрит-ретейла во всех исследуемых коридорах (пешеходных улицах, центральных торговых коридорах и торговых магистралях) столицы составил 705 400 кв. м. Вакантными на конец года остаются 10,1% площадей (около 71 200 кв. м). Средняя площадь предлагаемого в аренду помещения составляет около 169,6 кв. м.

Пешеходные улицы стали лидером по снижению уровня вакантности – она составляет 7%, что на 11,7 п.п. меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Самое значительное сокращение вакантных площадей было зафиксировано на Кузнецком мосту (-42,7 п.п. за год). Это произошло за счет открытия магазина Henderson на месте бутика Massimo Dutti и аренде брендом Lime помещения, ранее принадлежащего Nike. В настоящее время на Кузнецком мосту свободны 5,7% предназначенных под стрит-ретейл площадей.

Доля свободных площадей на транспортно-пешеходных улицах составляет 9,6%, а на крупных магистралях достигает 11,9%, что является сокращением на 4,2 и 3,3 п.п. за год соответственно. Наименьшее число вакантных площадей на пешеходных улицах зафиксировано на Арбате (1,7%), Камергерском переулке (3,5%).

Ирина Козина, директор направления стрит-ретейла NF Group: «2023 год порадовал нас сокращением доли вакантных помещений на основных торговых коридорах города, высокой активностью локальных брендов, в том числе и российских ювелирных компаний, и традиционно высоким спросом со стороны ресторанных холдингов. Из основных тредов хотелось бы отметить возвращение интереса ретейлеров к Тверской улице, который, по нашим прогнозам, продолжится и в 2024 году. Также мы ожидаем, что спрос со стороны локальных брендов в следующем году не только сохранится, но и возрастет, а ввиду отсутствия вакансии в центральной части города, мы будем наблюдать создание новых торговых кластеров».

Большинство (44,5%) арендованных торговых площадей в центре города внутри Садового кольца заняты ресторанами и кафе. Особенно популярны заведения с авторской кухней в сегментах «средний+» и «премиум». За прошедший год наибольшее число открытий пришлось на несколько сетей, среди которых Novikov Group, Pinsky&Co, White Rabbit Family, Lucky Group, а также Alba Group. Рестораторы продолжают уделять большое внимание дизайну своих заведений, персонализации интерьера и меню, что является одним из трендов 2023 года. Также особое внимание в настоящее время уделяется деталям, таким как посуда, аксессуары, освещение и подача блюд.