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Банк «Открытие» объявил о программе поддержки продаж марки KAIYI

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) и дистрибьютор автомобилей KAIYI объявили о запуске программы поддержки продаж. Теперь клиенты банка могут получить выгоду до 170 000 рублей при покупке моделей бренда в кредит.

Выгода предоставляется при условии приобретения автомобиля в кредит по любой программе банка «Открытие».  Программа поддержки от дистрибьютора распространяется на все комплектации моделей KAIYI E5, KAIYI X3 и KAIYI X3 Pro.

Выгода в 100 тысяч рублей действуют в дилерской сети марок по России, за исключением Калининградской области, где она увеличена до 170 тысяч рублей.

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В рамках залогового автокредитования клиенты банка «Открытие» могут получить финансирование на новые автомобили KAIYI на сумму до 12 млн рублей, сроком до 7 лет и с минимальным первоначальным взносом от 0%. Базовая процентная ставка по автокредиту составит от 18,4%*.  При этом заемщик может получить дисконт к ставке в 10% при подключении услуги «Ставка автомобилиста». 

Сделка может быть совершена в день обращения в течение часа. Дополнительным преимуществом для клиентов является возможность включения в сумму кредита стоимости страховых и сервисных услуг.

* Программа «Промо Лайт»
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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