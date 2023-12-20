Объем предложения «вторички» за год снизился на четверть

За год объем предложения на вторичном рынке крупных городов РФ и столичных областей уменьшился на 25%. Данные приводит Циан.

С января по октябрь выбор на рынке медленно, но уверенно сокращался. Снижение количества лотов в продаже косвенно свидетельствовало об увеличении спроса. В июле-сентябре на фоне повышенной активности покупателей темпы ускорились. В октябре объем предложения достиг минимальных значений с марта прошлого года, после чего выбор стал медленно восстанавливаться на фоне снижения спроса. В ноябре и декабре число лотов выросло на 1% и 1,1% соответственно.

Относительно стабильный объем общего предложения в последние месяцы года свидетельствует о сохранении достаточно высокого уровня спроса. Если бы имел место обвальный спад числа сделок, то число объявлений в экспозиции выросло бы существеннее.

«В первом полугодии 2023 г. лоты в готовых домах часто были более привлекательным вариантом по сравнению с новостройками, однако после повышения ключевой ставки ЦБ ситуация изменилась, т.к. ставки по ипотеке на вторичном рынке достигли заградительно высоких значений, – комментирует Елена Лапшина, эксперт Циан.Аналитика. – Ипотека на вторичном рынке на какое-то время будет востребована теми покупателями, у которых или большой размер первоначального взноса, или есть понимание, что существенную часть кредита они смогут погасить в обозримом будущем. В связи с этим спрос на рынке снизится (будет и дальше «перетекать» в смежные сегменты - рынки новостроек и аренды), а цены будут стагнировать или медленно сокращаться».