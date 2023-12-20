Долгострой на улице Радищева в Иркутске исключен из реестра проблемных объектов

Застройщиком объекта является ООО «Северный», строительство началось во втором квартале 2015 года, а в ноябре 2017 года было остановлено. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Прием заявлений и выплаты компенсаций начались на прошлой неделе. Сейчас процесс еще идет, но все подавшие заявления и прошедшие проверку документов дольщики получат выплаты. На эти цели направлены средства из областного и федерального бюджетов.

Размер компенсаций рассчитывается Федеральным фондом развития территорий в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1233.

Сумма выплаты формируется исходя из рыночной стоимости одного квадратного метра равнозначного жилого помещения на первичном рынке по всем договорам, заключенным гражданином в отношении одного объекта строительства.