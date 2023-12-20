Сериал «Слово пацана» побил рекорды популярности

«Слово пацана: Кровь на асфальте» поставил новый абсолютный рекорд по популярности среди сериалов в России. За прошлую неделю проект набрал 3394 баллов интереса, по данным Индекса Кинопоиск Pro.

Сериал Жоры Крыжовникова сразу в два раза обошел по интересу зрителей в России прежнего лидера «Игру в кальмара», который удерживал рекорд два года (1566 баллов за 4–10 октября 2021 года).

По данным Индекса Кинопоиск Pro, «Слово пацана» стал самым популярным сериалом в России на вторую неделю после премьеры. На прошлой неделе интерес к нему вырос сразу в 2,5 раза.