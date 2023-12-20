Школа в поселке Мамакан Бодайбинского района будет достроена в 2024 году

В ходе пресс-конференции с журналистами глава региона Игорь Кобзев заявил, что школа в поселке Мамакан Бодайбинского района будет достроена в следующем году. Вопрос о сроках сдачи объекта задал корреспондент телеканала «Вести-Бодайбо».

Напомним, строительство школы на 250 мест началось в 2018 году. Подрядная организация в ходе строительства не справился с предусмотренными контрактом работами. Материалы по данному факту были переданы в правоохранительные органы.

- На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 87%. Строителям осталось завершить работы по монтажу инженерных сетей, а также отделочные работы и благоустройство прилегающей территории. Понимаю, что жители очень ждут, когда в поселке появится новая школа. Для возобновления работ администрация Бодайбинского района пересчитывает сметную стоимость объекта. Планируется, что новая подрядная организация приступит к работам во втором квартале 2024 года, - сказал Игорь Кобзев.

В новом двухэтажном здании Мамаканской школы разместят 25 учебных кабинетов, актовый зал на 222 места, библиотеку с читальным залом на 32 места, столовую на 80 посадочных мест, медицинский кабинет, лифт, два спортивных зала. Планируется, что школа будет работать в одну смену.