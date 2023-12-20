Контрабанду леса почти на миллиард рублей выявили в Иркутской области

Уголовное дело, связанное с контрабандой леса, возбудили в Иркутской области – к ней может быть причастна ОПГ, пишет официальное полицейское издание «МВД Медиа».

По версии следствия, организация в период с августа 2015 по сентябрь 2017 года заключила фиктивные сделки с подставными фирмами. Через них покупалась древесина, которая в дальнейшем вывозилась за рубеж через Иркутский, Нижнеудинский, Братский и Усть-Илимский таможенные посты.

В частности, в период с августа 2015 по сентябрь 2016 года фигуранты незаконно экспортировали свыше 202 тысяч кубометров леса стоимостью более 920 миллионов рублей.

Расследование дела, возбужденного по соответствующей статье, продолжается. Заключен под стражу один из предполагаемых организаторов, бухгалтеру запретили ряд определенных действий.