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Жительница Иркутской области обманула фермеров на 9 млн рублей

Фермеры из Иркутской области стали жертвой мошенницы – в преступную схему оказались вовлечены 11 человек, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Установлено, что 35-летняя жительница Заларинского района в период с 2020 по 2022 год заключала договоры с фермерами из разных районов Иркутской области на поставку зерна, после чего продавала товар различным организациям, а вырученные деньги присваивала. Общая сумма ущерба равна более 9 млн рублей.

В настоящее время расследование дела о мошенничестве завершено – оно составило 14 томов. Сейчас документы направлены в суд для рассмотрения по существу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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